Без Ярмоленка: Мінспорту оприлюднило список футболістів на матч із Боснією і Герцеговиною

У березні національна команда України зіграє півфінальний матч плей-оф Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Став відомий перелік футболістів, які вирушать на ключовий поєдинок.

Міністерство молоді та спорту України оприлюднило основний та резервний список гравців, які вирушать на поєдинок проти Боснії і Герцеговини. У ньому не знайшлося місця низці відомих виконавців.

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У наказі зазначено, що офіційна делегація в кількості 52 осіб вирушить з Марбельї (Іспанія) до Зеніци (Боснія та Герцеговина) 19 березня. Там команда пробуде до 22 березня.

Основний список футболістів збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка).

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка). Захисники: Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі - Шахтар), Олександр Сваток (Дніпро-1), Ілля Забарний (Борнмут), Віталій Миколенко (Евертон).

Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі - Шахтар), Олександр Сваток (Дніпро-1), Ілля Забарний (Борнмут), Віталій Миколенко (Евертон). Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Віктор Циганков (Жирона), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі).

Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Віктор Циганков (Жирона), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа), Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі). Форварди: Данило Сікан (Шахтар), Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія).

Резервний список гравців збірної України

Воротар: Дмитро Різник (Шахтар).

Дмитро Різник (Шахтар). Захисник: Максим Таловєров (ЛАСК).

Максим Таловєров (ЛАСК). Півзахисники: Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва – Динамо).

Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (обидва – Динамо). Форварди: Назарій Русин (Сандерленд), Владислав Ванат (Динамо).

Нагадаємо, що за результатом жеребкування плей-оф збірна України на виїзді зіграє проти Боснії і Герцеговини. Поєдинок відбудеться 21 березня. Якщо "синьо-жовті" подолають перший бар'єр, то у фіналі зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Поєдинок відбудеться 26 березня у Вроцлаві.