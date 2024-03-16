"Вони нас недооцінюють": тренер Боснії та Герцеговини висловив невдоволення українськими ЗМІ

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Милошевич зробив черговий випад у бік України. Цього разу від сербського фахівця дісталося українським медіа.

Тренер боснійців вже відзначився провокативною заявою щодо підготовки збірної України в умовах війни. Милошевича не цікавить, що українські футболісти змушені готуватися та проводити матчі поза межами своєї Батьківщини.

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Милошевич: Ми відповімо на поле

Також колишньому футболісту Астон Вілли не сподобалося позиція українських ЗМІ. На його думку, у матеріалах присутня недооцінка збірної Боснії і Герцеговини.

"Не має значення, скільки коштують українські гравці і де вони грають. Їхня ринкова вартість лише означає, що вони мають хорошу індивідуальну якість. Таку команду можна перемогти, якщо добре грати як команда.

Я читав дещо з того, що було написано у їхньому ЗМІ. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Я не люблю відповідати засобам масової інформації. Ми відповімо на поле", – сказав Милошевич.

Нагадаємо, що півфінал кваліфікації відбору Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Саво Милошевич очолив збірну Боснії і Герцеговини 29 вересня 2023 року. Під його керівництвом "дракони" зіграли чотири матчі: перемога над Ліхтенштейном (2:0) та три поспіль поразки від Португалії (0:5), Люксембургу (1:4), Словаччини (1:2).