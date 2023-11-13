Збірна Італії втратила трьох футболістів перед ключовою битвою з Україною у відборі на Євро

Лучано Спаллетті не зможе розраховувати на кількох гравців оборонного плану. Вони отримали пошкодження минулими вихідними в матчах Серії А.

В середині листопада збірна України з футболу проведе вирішальний матч кваліфікації на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться у Леверкузені з Італією.

До теми Вибір Спаллетті: заявка збірної Італії на вирішальні матчі проти України та Північної Македонії

Кадрові проблеми "Скуадри Адзури"

На днях тренер "Скуадри Адзури" Лучано Спаллетті оголосив склад на ігри проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада). Коуч викликав аж 29 футболістів.

Втім після цих вихідних у Італії виникли кадрові проблеми. Спаллетті не зможе розраховувати одразу на трьох гравців оборонного плану в листопадових матчах.

Травми отримали воротар Наполі Алекс Мерет, а також захисники Рафаель Толой (Аталанта) та Давіде Калабрія (Мілан). Усі вони пропустять найближчі матчі відбору на Євро-2024.

Читайте також Відкрито продаж квитків на матч Україна – Італія: як потрапити на доленосну гру відбору на Євро

Турнірне становище

Втім навряд чи це стане серйозною втратою для Спаллетті, адже жоден із цих гравців не є основним у збірній. Толой грав за команду у березні в останній раз, тоді як Мерет і Калабрія минулі ігри за "Скуадру Адзуру" провели у 2022 році.

На даний момент збірна України посідає другу сходинку у кваліфікаційній групі, що дає право на прямий прохід на Євро. Італія відстає на три очки, але при цьому має матч в запасі.