Попереду важливі поєдинки: де дивитись матчі збірної України у відборі на Євро-2024

Вже у червні на прихильників збірної України з футболу очікує одразу три топові поєдинки. "Синьо-жовті" проведуть, як товариську, так і дві офіційні зустрічі у відборі на Євро-2024.

Вже 12 червня збірна України проведе товариський матч проти Німеччини, який буде для "бундестім" особливим та ювілейним. Ця гра буде 1000-ю для німецької національної команди.

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Хто покаже матчі головної команди країни

Поєдинок Німеччина – України відбудеться у Бремені на стадіоні "Везерштадіон". Матч буде ще й нести благодійний характер. Усі виручені кошти Німецький футбольний союз передасть на підтримку українців, які постраждали від російської агресії.

Очікується, що у цій грі Україна вже зіграє під керівництвом нового головного тренера, яким повинен стати Сергій Ребров. Після чого 16-го та 19-го червня на нашу збірну чекатимуть два матчі відбору на Євро-2024 – проти Північної Македонії та Мальти.

Нагадаємо, що час початку матчу проти Мальти несподівано змінили. УЄФА презентувала новий час поєдинку, який перенесли майже на 3 години – із 21:45 на 19:00.

До слова. Збірна України вже стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2024 з поразки від Англії 2:0. На цей поєдинок "синьо-жовтих" виводив Руслан Ротань.

Стало відомо, хто транслюватиме матчі збірної України у прямому ефірі. Поєдинки покажуть місцеві телеканали Суспільного Мовлення та сайті Суспільне Спорт. Послухати пряму трансляцію можна на офіційному радіомовнику Радіо Промінь.

Відзначимо, що трансляція футбольних поєдинків нашої головної команди країни відбудеться у партнерстві з медіасервісом MEGOGO, який є офіційним мовником кваліфікації на Євро-2024.

Окрім футболу Суспільне Мовлення покаже ще низку спортивних подій, за участю українських спортсменів: матчі "молодіжки" U-21 на Євро-2023, волейбольних збірних у Золотій Лізі, Європейські ігри та ще багато інших заходів.