Приземлили на землю після стартової перемоги: юнацька збірна України ганебно поступилася Косово

Підопічні Олега Кузнецова провели другий матч кваліфікаційного раунду Євро-2024 (U-19). "Синьо-жовті" пропустили чотири м'ячі від косоварів.

Україна (U-19) – Косово (U-19) 0:4

Голи: Гашіян (22, 79), Буюпі (64), Рама (90+2)

У суботу, 18 листопада, юнацька збірна України (U-19) зустрічалася з командою Косово. У першому турі українці перемогли Мальту (3:1), а балканці зіграли внічию (1:1) зі Словаччиною.

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Поразка у ключовому матчі

Підопічні Олега Кузнецова нічого не змогли протиставити супернику. На 22-й хвилині "синьо-жовті" пропустили м'яч після результативного удару Елвіра Гашіяна. Тренерський штаб збірної України залишився незадоволений діями своїх футболістів. У перерві Кузнецов провів одразу три заміни. Проте вони не посилили гру команди, а навіть навпаки – погіршили.

У другій 45-хвилинці наша команда пропустила ще три голи. Дубль оформив Гашіян, а ще по одному м'ячу забили Буюпі та Рама.

У підсумку збірна Україна отримала результат, який ніхто не очікував. Наша команда поступилася з рахунком 0:4.

Збірна Косово випередила Україну в турнірній таблиці. На рахунку косоварів чотири бали, а в українців – три.

Свій останній матч кваліфікації "синьо-жовті" зіграють 21 листопада проти Словаччини. До еліт-раунду потраплять володарі двох перших місць у відбірних групах та найкраща команда із володарів третіх місць.

Турнірне становище в групі 7