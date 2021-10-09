Боснія і Герцеговина на виїзді обіграла Казахстан і обійшла Україну: результати

9 жовтня 2021 , 18:32
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Джерело:

24 канал

У суботу, 9 жовтня, у Європі буде зіграно 11 матчів відбору на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Результати усіх поєдинків дивіться на Спорт24.

Казахстан – Боснія і Герцеговина 0:2

Гол: Превляк, 25, 66

До слова Фінляндія – Україна: стартові склади на матч відбору ЧС-2022

Литва – Болгарія 3:1

Гол: Ласіцкас, 18; Черних, 82, 84 – Десподов, 64

Азербайджан – Ірландія (9 жовтня, 19.00, "Олімпійський стадіон Баку")

Люксембург – Сербія (9 жовтня, 21.45, "Стаде де Люксембург")

Швеція – Косово (9 жовтня, 19.00, "Френдс Арена")

Грузія – Греція (9 жовтня, 19.00, "Батумі Арена")

Швейцарія – Північна Ірландія (9 жовтня, 21.45, "Стад де Женев")

Фінляндія – Україна (9 жовтня, 19.00, "Олімпійський стадіон")

Шотландія – Ізраїль (9 жовтня, 19.00, "Гемпден Парк")

Фарери – Австрія (9 жовтня, 21.45, "Торсвелур")

Молдова – Данія (9 жовтня, 21.45, "Стадіон Зімбру")

Польща – Сан-Маріно (9 жовтня, 21.45, "Національний стадіон")

Андорра – Англія (9 жовтня, 21.45, "Естаді Насьонал")

Угорщина – Албанія (9 жовтня, 21.45, "Пушкаш Арена")

Автор: Юрій Семенюк