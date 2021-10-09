Боснія і Герцеговина на виїзді обіграла Казахстан і обійшла Україну: результати
Джерело:24 канал
У суботу, 9 жовтня, у Європі буде зіграно 11 матчів відбору на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Результати усіх поєдинків дивіться на Спорт24.
Казахстан – Боснія і Герцеговина 0:2
Гол: Превляк, 25, 66
До слова Фінляндія – Україна: стартові склади на матч відбору ЧС-2022
Литва – Болгарія 3:1
Гол: Ласіцкас, 18; Черних, 82, 84 – Десподов, 64
Азербайджан – Ірландія (9 жовтня, 19.00, "Олімпійський стадіон Баку")
Люксембург – Сербія (9 жовтня, 21.45, "Стаде де Люксембург")
Швеція – Косово (9 жовтня, 19.00, "Френдс Арена")
Грузія – Греція (9 жовтня, 19.00, "Батумі Арена")
Швейцарія – Північна Ірландія (9 жовтня, 21.45, "Стад де Женев")
Фінляндія – Україна (9 жовтня, 19.00, "Олімпійський стадіон")
Шотландія – Ізраїль (9 жовтня, 19.00, "Гемпден Парк")
Фарери – Австрія (9 жовтня, 21.45, "Торсвелур")
Молдова – Данія (9 жовтня, 21.45, "Стадіон Зімбру")
Польща – Сан-Маріно (9 жовтня, 21.45, "Національний стадіон")
Андорра – Англія (9 жовтня, 21.45, "Естаді Насьонал")
Угорщина – Албанія (9 жовтня, 21.45, "Пушкаш Арена")