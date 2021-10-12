Відбір на ЧС-2022: результати матчів 11 жовтня

12 жовтня 2021 , 08:10
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Джерело:

24 канал

У понеділок, 11 жовтня, у Європі було зіграно 11 матчів відбору на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Результати усіх поєдинків дивіться на Спорт24.

Білорусь – Чехія 0:2

Голи: Шик, 22, Гложек, 65

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Естонія – Уельс 0:1

Гол: Мур, 12

Латвія – Туреччина 1:2

Голи: Деміраль, 70 (авт) – Дурсун, 76, Їлмаз, 90+8

Норвегія – Чорногорія 2:0

Голи: Ельюнуссі, 29, 90+6

Нідерланди – Гібралтар 6:0

Голи: Ван Дейк, 9, Депай, 21, 45+3, Дюмфріс, 48, Груневелд, 75; Мален, 86
Незабитий пенальті: Депай, 19

Кіпр – Мальта 2:2

Голи: Папуліс, 7, Сотіріу, 80 – Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8

Словенія – Росія 1:2

Голи: Ілічіч, 40 – Дівєєв, 28, Джикія, 32

Хорватія – Словаччина 2:2

Голи: Крамаріч, 25, Модріч, 71 – Шранц, 20, Гараслін, 45

Північна Македонія – Німеччина 0:4

Голи: Хаверц, 50, Вернер, 70, 73, Мусіала, 83

Румунія – Вірменія 1:0

Гол: Мітріта, 26

Ісландія – Ліхтенштейн 4:0

Голи: Тордарссон, 19, Гудмунссон, 35, 79, Гудйонсен, 89

 

Автор: Юрій Семенюк