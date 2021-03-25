Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 25 березня

У четвер, 25 березня, відбудеться 13 матчів у відборі на чемпіонат світу-2022 з футболу. Результати перших матчів дивіться на Спорт24.

Болгарія – Швейцарія 1:3

Голи: Десподов, 46 – Емболо, 7, Сеферовіч, 10, Цубер, 13

До слова Збірна України стартує у відборі на ЧС-2022: чи поїде команда Шевченка на Мундіаль у Катар

Ізраїль – Данія 0:2

Голи: Брейтвейт, 13, Вінд, 67

Данія на виїзді без особливих проблем здолала національну команду Ізраїля. Захищати кольори господарів вийшли одразу два представники УПЛ захисник Зорі Джоель Абу Ханна та хавбек Шахтаря Манор Соломон, але їхню команду це не врятувало.