"Поставив на собі хрест": в Іспанії знищили конкурента Луніна після ляпів у Суперкубку Іспанії

Кепа Аррісабалага видав невпевнену гру у півфіналі Суперкубка Іспанії проти мадридського Атлетіко. Іспанець привіз на власні ворота автогол.

Сталось це під час третього взяття воріт "вершкових", коли Кепа та центральний захисник Антоніо Рюдігер допомогли Атлетіко вийти уперед 2:3. На щастя, для уболівальників Реала півфінал Суперкубка Іспанії закінчився на користь їх команди 5:3.

Варто дізнатись Кепа вже награвся: відомо, скільки ігрового часу отримає Лунін у цьому сезоні Реала

В Іспанії розчарувались у Кепі

Після поєдинку багато критики полилось на іспанського голкіпера, якого Реал орендував у лондонського Челсі до кінця поточного сезону-2023/2024. Такою грою Кепа допомагає Андрію Луніну здобути більшу довіру від головного тренера Карло Анчелотті.

Авторитетне видання розкритикувало Кепу та назвало цей кубковий півфінал "хрестом" для іспанця: "Півфінальний матч Суперкубка став хрестом для Кепи Аррісабалаги. Два голи Атлетіко на його совісті. Це – перебір як для найдорожчого воротаря в історії".

AS порівняло статистику обох голкіперів мадридського клубу.

Статистика зараз на боці Андрія Луніна. Хоча по воротах обох голкіперів завдають однакову кількість ударів, українець відбиває 80% м'ячів, тоді як Кепа – 73%. На виходах Лунін грає ще впевненіше – 0,72 успішних виходів проти 0,28 у Кепи. Варто відзначити пропущені голи зі стандартів, де українець також набагато надійніший,

– йдеться у новині.

У ЗМІ вже навіть назвали ігровий час, який отримають голкіпери у цьому сезоні-2023/2024.

. Реал орендував Кепу у лондонського Челсі після того, як вибув із гри Тібо Куртуа. Бельгієць порвав "хрести". Майже одразу іспанець отримав довіру від Анчелотті та вже навіть встиг провести 17 матчів, у яких пропустив 16 голів та відіграв 7 поєдинків на нуль.

Очікується, що по закінченню поточного сезону Кепа повернеться у Лондон. Однак раніше чули чутки, що головний тренер "вершкових" зацікавлений у повноцінному придбанні іспанського воротаря. Але згодом вже були спростування. Вряд керівництво Реала, яке довіряє Луніну, захоче оформлювати трансфер Кепи. Тим паче, що орієнтовно у травні до гри повернеться Куртуа.

Вже 14 січня Реал побореться із Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом. Наразі голкіперська позиція у цій грі залишається відкритою.