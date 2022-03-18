Від російської агресії померла бабуся української легкоатлетки Ляхової

У сім'ї легкоатлетки Ольги Ляхової сталось велике горе – померла бабуся спортсменки. Сумну звістку українка сповістила 17 березня.

Ляхова: Я вірю, що ти знову щаслива на небесах

На жаль, від російської агресії з кожним днем гине все більше мирних жителів. Біда прийшла у родину української бігунки на середні дистанції Ольги Ляхової. Про смерть бабусі спортсменка повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Бабуся Ольги проживала у рідному Рубіжному, що у Луганській області, який потрапив під обстріли окупантів – пожежа спалахнула у 27 будинках. За словами Ляхової, зв'язок із бабусею обірвався ще 9 березня. Про смерть Ольга дізналась від жінки, яка доглядала за пристарілою.

Точної причини смерті бабусі бігунка не повідомляє.

Через агресію Росії легкоатлетка навіть не може приїхати, щоб по-людськи поховати рідну їй людину. Ляхова попросила пробачення у бабусі.

У місті всі служби розійшлися, а трупи просто лежать на землі, ніхто нікого не ховає, а моя улюблена бабуся одна, зовсім одна, у холодній квартирі, без вікон, без електрики, води та тепла. Вибачте мені за все. Я вірю, що ти знову щаслива на небесах, і ти там зустрілася з дідусем. Ти назавжди залишишся в моєму серці,

– написала легкоатлетка.

Хто така Ольга Ляхова Українська бігунка на середній дистанції, дворазова призерка чемпіонату Європи. У 2019 році здобула два "золота" Європейських ігор у Мінську. Учасниця Олімпійських ігор-2016.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття легкоатлетці та її близьким, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.

Повний тексту публікації з інстаграму Ляхової

Сьогодні на моїй Батьківщині місті Рубіжному стався жах. 27 будинків горіло.

Не стало бабусі, вона померла... Її серце не витримало другої війни у ​​житті. Хоча точна причина невідома. З 09.03.2022 з нею не було зв'язку, а сьогодні про це сказала жінка, яка її доглядала.

Зателефонувала на хвилину, оскільки російський терорист знову почав стріляти, і вона знову побігла до підвалу. Усі хочуть жити, а тепер усі думають, як вижити.

І найстрашніше, що ми навіть не можемо прийти до неї, поховати її нормально, по-людськи. У місті всі служби розійшлися, а трупи просто лежать на землі, ніхто нікого не ховає, а моя улюблена бабуся одна, зовсім одна, у холодній квартирі, без вікон, без електрики, води та тепла.

Вибачте мені за все. Я вірю, що ти знову щаслива на небесах, і ти там зустрілася з дідусем. Ти назавжди залишишся в моєму серці.