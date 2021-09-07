Від 50 тисяч до 11 мільйонів євро: українець Забарний – у топ-50 найдорожчих юних футболістів
Джерело:Transfermarkt
Захиснику київського Динамо та збірної України Іллі Забарному всього 19 років. Однак гравець вже зарекомендував про себе на високому рівні в футболі, що не змогло не відзначитися на його трансферній вартості.
Видання Transfermarkt вирішило скласти свій рейтинг найдорожчих гравців, які могли б виступати за збірні U-19. У першій п'ятдесятці такого рейтингу знайшлося місце і для Іллі Забарного. Його оцінили в 11 мільйонів євро, що дозволило посісти 35-е місце в списку найдорожчих юніорів планети.
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Лідирує в цьому списку гравець збірної Іспанії та Барселони Педрі. 18-літній півзахисник оцінений в 80 мільйонів євро. На другому місці його партнер як по клубу, так і по збірній Ансу Фаті з "цінником" в 60 мільйонів євро. Замикає першу трійку француз Едуардо Камавінга, який влітку перебрався у мадридський Реал – його оцінили в 55 мільйонів євро. Таку ж ціну встановили і на англійця Джуда Беллінгема, який виступає за дортмундську Боруссію. Усім їм по 18 років. У топ-5 також 19-літній Мейсон Грінвуд з Манчестер Юнайтед – 50 мільйонів євро.
Як за один рік змінилася ціна на Забарного
- Ілля Забарний став гравцем основної команди Динамо лише в серпні 2020 року. Допоміг в цьому випадок, адже чимало гравців команди було травмовано. Тоді його оцінювали в 50 тисяч євро.
- З вересня 2020 року Забарний став основним гравцем захисту Динамо, у тому числі й у матчах Ліги чемпіонів. За цим послідував і виклик до національної збірної України.
- Вже у жовтні 2020 року Transfermarkt оцінив Забарного в 1 мільйонів євро. А січні 2021 року ціна на захисника становила 4 мільйони євро.
- Далі ціна лише зростала. Перед початком Євро-2020 Забарного оцінили в 6 мільйонів євро. На турнірі захисник провів усі 5 матчів у складі збірної України, дійшовши з нею до чвертьфіналу. Тож 15 липня 2021 року Забарний вже "коштував" 11 мільйонів євро.
- Забарний – третій у списку найдорожчих гравців Динамо. Вище нього лише Віктор Циганков (25 мільйонів євро) та Віталій Миколенко (17 мільйонів євро).
- У збірній України Забарний ділить 6-7 місце з Миколою Матвієнком.