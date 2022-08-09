Бо Крим – це Україна: легенда тенісу з іронією відреагував на вибухи в Криму – відео
Джерело:твітер Олександра Долгополова
Олександр Долгополов прокоментував пожежу, яка виникла сьогодні на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. Тенісист заявив про демілітаризацію бази
Сьогодні в окупованому Криму пролунали вибухи біля авіабази росіян в Новофедорівці, біля міста Саки. Сталось це на території воєнного аеродрому, звідки злітали винищувачі та бомбардувальники для атаки на Південь України.
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Цей інцидент не залишився поза увагою і у світі спорту. Легенда українського тенісу Олександр Долгополов на своїй сторінці у твітері з іронією відреагував на вибухи на аеродромі "Саки".
Бо Крим - це Україна. Базу військово-повітряних сил трохи демілітаризовано,
– написав Долгополов.
Що відомо про вибухи в Криму
- Інформація про вибухи почала з'являтись о 15:20. Місцеві жителі розповідали, що чули до 15 гучних "бавовн". Так звана "влада" Криму підтвердила вибухи.
- У міноборони рф заявили, що на території аеродрому відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів і жертв нема. Проте пізніше "голова" окупаційної влади Криму сергій аксьонов заявив про одного загиблого.
- Після вибухів на пляжах Новофедорівки виникла паніка. Людей просили ховатись в укриття, а перелякані туристи швидко втратили бажання відпочивати на окупованій території. Згодом пляжі взагалі стали пустими.
- Міноборони України також відреагувало на вибухи в Криму. Там з іронією нагадали про "бавовну" в росії та ствердили, що не мають інформації про дану ситуацію.