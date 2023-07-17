"Доброго ранку, Керченський міст": Долгополов відреагував на "бавовну" в Криму

Російські окупанти знову необережно "палили" біля Кримського мосту. В результаті вибухів дорожнє полотно було пошкоджено на кількох прольотах.

Вночі проти 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Через пошкодження опори обвалилося кілька прольотів споруди. Кримській міст знову став непридатним для руху російських окупантів.

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Долгополов: Росія може закінчити це будь-якої миті

На подію в Криму відреагував колишній тенісист Олександр Долгополов. Він нагадав російським окупантам, що "бавовна" закінчиться, коли вони виведуть свої війська з території нашої держави. Своє повідомлення Олександр опублікував у Twitter.

Доброго ранку понеділка, Керченський міст. Нагадуємо, росія може закінчити це будь-якої миті, залишивши нашу країну,

– написав Долгополов.

Нагадаємо, що легендарний український тенісист у складі ЗСУ захищає Батьківщину на фронті. Нещодавно Олександр потролив росіян через бунт власника ЧВК "Вагнер" Євгенія Прігожина.