Хто стане конкурентом Шевченка за крісло президента УАФ: у ЗМІ назвали ймовірного кандидата

Наприкінці січня 2024 року український футбол дізнається ім'я нового керманича. Найбільше шансів стати президентом УАФ має легендарний Андрій Шевченко.

Українська асоціація футболу офіційно оголосила про проведення позачергового Конгресу. У порядку денному засідання, яке відбудеться 25 січня, обрання нового голови УАФ.

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Шева поза конкуренцією

Головним кандидатом в крісло господаря Будинку футболу вважають Андрія Шевченка. Наразі колишній тренер збірної України не оголошував про свої наміри очолити УАФ.

За інформацією ТаТоТаке, конкуренцію володарю "Золотого м'яча" 2004 складе перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко. Саме він займається підготовкою проведення позачергового конгресу.

Раніше ексфутболіст збірної України Роман Зозуля заявляв про наміри очолити український футбол. Проте йому порадили не висувати свою кандидатуру, оскільки всі налаштовані обрати Андрія Миколайовича.

Наразі чинний президент УАФ Андрій Павелко та віцепрезидент УАФ Юрій Запісоцький перебувають у СІЗО. Футбольних чиновників підозрюють у розкраданні грошей під час будівництва заводу з виготовлення штучних футбольних полів.