Замість скандального Бубки: Жан Беленюк балотується в президенти НОК України

Легендарний борець вирішив запропонувати свою кандидатуру на пост голови Національного олімпійського комітету. Вже наступного місяця має бути обраний новий голова НОК.

У ЗМІ потрапила інформація щодо змін у Національному оліміпйському комітеті у наближчий час. Вже у листопаді посаду голови НОК залишить чинний президент Сергій Бубка.

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Чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК відбудеться вже 17 листопада 2022 року. Під час цього оберуть нового президента НОК, яким може стати відомий олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Про своє бажання балотуватись він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Мене обурили численні повідомлення від колег зі спортивної спільноти, що цьогоріч на асамблеї НОК деякі люди хочуть влаштувати вибори без вибору. Мабуть, дехто ще не розуміє в якій країні ми живемо і за що боремося прямо зараз, кожен на своєму фронті. Точно не за те, щоб нас ставили перед фактом, хто очолить ту чи іншу інституцію!

Ми маємо право обирати та маємо право бути обраними, законним шляхом, чесно, в конкурентній боротьбі! Люди мають право бачити наші програми, знати нас в обличчя, порівнювати наші стилі та підходи, познайомитись з нашими командами, критикувати нас чесно і відкрито, а ми маємо, в свою чергу, прислуховуватись до критики! Час зізнатись, що у нас багато проблем, багато непочутих голосів спортсменів та тренерів, багато питань без відповідей! Моє завдання їх почути і допомогти!

Ми чудово розуміємо дві основні функції НОК, які мають бути фундаментальними:

захист наших спортсменів на міжнародній арені, особливо в часи, коли вони такого захисту найбільше потребують

залучення та справедливий розподіл коштів, між спортсменами та федераціями, коли фінансування розподіляється за принципами і правилами здорового фінінсово-результативного клімату, а не чиїхось особистих вподобань.

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Наша команда ставить цілі і не зупиняється, поки не досягне їх. Принцип цілком спортивний, проте в спорті його можна дотримуватись лише тоді, коли граєш чисто і за правилами! Я йду на вибори президента НОК. Це серйозний виклик системі! Настрій рішучий, з запитом і надією на вашу підтримку,

– зазначив Беленюк.

Детальніше про зміну влади у НОК: