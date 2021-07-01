Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе, – Усик звернувся до фанів перед матчем Євро-2020

Футбольні фанати у передчутті матчу 1/4 фіналу Євро-2020 між Україною та Англією. Підігріти інтерес до поєдинку Євро-2020 вирішив український боксер Олександр Усик.

Усик: Україна – чемпіон

Непереможний боксер звернувся до вболівальників збірної Англії. Наш боксер заявив, що Україна переможе їх збірну у чвертьфіналі Євро-2020.

До слова Зараз тиск буде на збірній Англії, – Світоліна на Вімблдоні прокоментувала матч України

Вибач, Англія, Україна розіб'є тебе. Україна – чемпіон,

– лаконічно сказав Усик.

Україна – Англія: головне

Україна та Англія зустрінуться 3 липня у Римі. Поєдинок на стадіоні "Олімпіко" розпочнеться о 22:00.

Україна та Англія зіграли 7 очних матчів. Попередні два поєдинки завершилися внічию. В активі України тільки одна перемога проти чотирьох в Англії.

Поєдинок між українцями та англійцями буде обслуговувати німець Фелікс Брих.

Усик має армію фанатів у Великій Британії після того, як у листопаді 2018 року нокаутував британця Тоні Белью. Також Усик у 2020 році побив у Лондоні Дерека Чісору. Наступний поєдинок Усика має відбутися у Лондоні. Українець зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа.