Ви просто не виживете, – Мілевський заявив, що не вважає високими зарплати футболістів

Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський висловився про зарплати футболістів. Декілька років тому Артем зізнався про свій рекордний оклад у 2 мільйони євро за рік. Рекордну зарплату в кар'єрі Мілевського платило київське Динамо.

Мілевський: Звичайні люди цього не розуміють

Артем, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, заявив, що не вважає зарплати футболістів високими.

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Мілевський переконує, що високі зарплати для футболістів цілком виправдані через серйозні навантаження на гравців.

Не вважаю. Я говорив завжди: "Потренуйтесь зі мною тиждень, побудьте з нами, ви просто не виживете. Скажете все, здаюся, нічого не хочу". Це нереальні навантаження просто. Звичайні люди цього не розуміють і не зрозуміють,

– сказав Мілевський.

У складі Динамо Мілевський тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок України та ще тричі – Суперкубок України.

Футболіст виступав за турецький Газіантепспор, хорватські Спліт та Хайдук, румунську Конкордія, російське Тосно, білоруське Динамо Мінськ і Динамо Брест, угорську Кішварда.

У складі збірної України футболіст провів 50 матчів і забив 8 голів.

Останнім клубом Мілевського у професійній кар'єрі був закарпатський Минай. За інформацією ЗМІ, у Минаї зарплата Артема складала понад 100 тисяч гривень у місяць.