Яксманицький: Відходжу після 3 тижнів пекла
45-річний уродженець Маріуполя Володимир Яксманицький старався триматись у рідному місті до останнього. Колишньому захиснику вдалось вийти з блокадної території.
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Вперше за три тижні Яксманицький вийшов на зв'язок, написавши на своїй сторінці в інстаграмі. Ексгравець назвав своє життя в останні тижні справжнім пеклом. Маріупольцям ледь виживають у рідному місті, тому змушені пити воду з калюж чи стічних труб.
Відходжу після 3 тижнів пекла! Люди, що воюють у соцмережах, зрозумійте – у пеклі, де живуть жителі Маріуполя, соцмереж немає! Там нічого нема, від слова зовсім. Ви колись пили воду з калюжі чи стічної труби, коли розтанув сніг на даху?,
– написав ексфутболіст Шахтаря.
Маріуполь став справжнім епіцентром війни проти Росії. Орда стирає місто з карти світу.
Що відомо про Володимира Яксманицького
- За свою кар'єру пограв у цілому ряді клубів – Шахтарі, Сталі, донецькому Металурзі, Кривбасі, Іллічівці та Зорі. Найбільше ігор зіграв за Металург.
- Повішав бутси на цвях у 2008 році. Останнім клубом стала Зоря.
- За кар'єру провів 226 матчів, у яких забив 15 голів та зробив один асист.