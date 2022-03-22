Яксманицький: Відходжу після 3 тижнів пекла

45-річний уродженець Маріуполя Володимир Яксманицький старався триматись у рідному місті до останнього. Колишньому захиснику вдалось вийти з блокадної території.

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Вперше за три тижні Яксманицький вийшов на зв'язок, написавши на своїй сторінці в інстаграмі. Ексгравець назвав своє життя в останні тижні справжнім пеклом. Маріупольцям ледь виживають у рідному місті, тому змушені пити воду з калюж чи стічних труб.

Відходжу після 3 тижнів пекла! Люди, що воюють у соцмережах, зрозумійте – у пеклі, де живуть жителі Маріуполя, соцмереж немає! Там нічого нема, від слова зовсім. Ви колись пили воду з калюжі чи стічної труби, коли розтанув сніг на даху?,

– написав ексфутболіст Шахтаря.

Маріуполь став справжнім епіцентром війни проти Росії. Орда стирає місто з карти світу.

Що відомо про Володимира Яксманицького