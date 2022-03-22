"Він грав у футбол, коли влучила ракета"

Журналістка поладилася історією із запорізької лікарні, куди привозять тих, кого вдалося евакуювати з Маріуполя.

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16-річний хлопець Давид потрапив туди із травмою ноги.

Він грав у футбол з двома друзями, коли вистрілила ракета. Один друг раптово помер, інший все ще важко поранений,

– написала журналістка.

Коли юний гравець дізнався, що журналістка з Бельгії, то розповів їй, що є фанатом Кевіна де Брюйне.

"Він був абсолютно в захваті, коли говорив про нього. Ми надіслали відео, і Кевін одразу відповів. Я покажу йому пізніше", – зазначила де Рійке.



16-річний Давид / Фото з інстаграму журналістки

Футболіст записав відео зі словами підтримки.

"Привіт, Девіде, це Кевін де Брюйне. Почув, що з тобою трапилося, мені дуже шкода. Те, що відбувається там, – не добре. Сподіваюся, це невелике повідомлення тебе підбадьорить. Сподіваюся, що ти боротимешся за своє життя і що скоро тобі стане краще. І сподіваюся, що одного разу ти побачиш наживо, як я граю, і я хочу тобі показати найкращого себе", – сказав Кевін.

Відеозвернення футболіста