Ви горітимете у пеклі, – Білодід жорстко відповіла окупантам, які вбивають мирних українців

Дзюдоїстка Дарія Білодід вкотре прокоментувала війну у її рідній Україні. Спортсменка не стримує емоцій, коли висловлює свою злість у сторону російської орди.

Білодід: Немає вам прощення, тварюки

Олімпійська призерка у Токіо виклала у сторіс світлину чоловіка, який втратив цілу сім'ю (дружину та двох дітей) під час війни в Україні. Дарія Білодід не підбирала слів.

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Дзюдоїстка назвала окупантів справжніми тварюками, яким ніколи не буде прощення. Рашисти прийшли зі своїм "русскім міром", який приводить до руйнування міст та геноциду українського народу.

Немає вам прощення, тварюки! За що вбивати мирних мешканців? Чим вони заважають? Ви горітимете у пеклі,

– написала у сторіс Білодід.

Відзначимо, що Дарія активно доносить правдиву інформацію про війну в Україні до своїх підписників. На сторінку дзюдоїстки в інстаграмі підписано 510 тисяч людей з усього світу.

У перші дні війни спортсменка допомагала роздавати їжу на пункті пропуску біля кордону України з Словаччиною.

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