Входить у топ-20, але ще не перемагала українку: суперниця Світоліної в 1/4 фіналу у Чикаго

Еліна Світоліна впевнено крокує у турнірі в Чикаго (США). Перша ракетка України дізналась свою наступну суперницю у чвертьфіналі змагань.

Зручна суперниця для Світоліної

27-річна одеситка в 1/8 фіналу переграла румунку Габріелу Русе. Еліна Світоліна впоралась із суперницею у двох сетах та провела на корті майже 2 години.

До теми Світоліна феєрично перемогла румунку та вийшла у чвертьфінал турніру в Чикаго

Українська тенісистка вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Чикаго. наступною жертвою Світоліної стане представниця Тунісу Он Жабер.

Дівчата тричі зустрічались між собою на корті (у 2012, 2017 та 2019 роках). Три рази переможницею з корту йшла українка, віддавши суперниці лише одну партію за три матчі. В останньому поєдинку Еліна перемогла на відмові Жабер у другому сеті.

Жабер на своєму шляху до чвертьфіналу перемогла тенісистку з Тайваню Шувей Се (1:6, 0:6) та американку Джессіку Пегулу (6:1, 2:6, 3:6).

Світоліна знущається над суперницями у Чикаго

У стартовому матчі українка впевнено у двох сетах переграла американку Аманду Анісімову – 6:4, 6:3.

У другому колі Світоліна впоралась із непоступливою Габріелою Русе. Матч 1/8 фіналу також завершився у двох партія – 6:3, 6:3.

Світоліна та Жабер вийдуть на корт у Чикаго 1 жовтня. Орієнтовний початок зустрічі, у якому визначиться півфіналістка турніру, о 20:00 за київським часом.