Входить у топ-20, але ще не перемагала українку: суперниця Світоліної в 1/4 фіналу у Чикаго
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна впевнено крокує у турнірі в Чикаго (США). Перша ракетка України дізналась свою наступну суперницю у чвертьфіналі змагань.
Зручна суперниця для Світоліної
27-річна одеситка в 1/8 фіналу переграла румунку Габріелу Русе. Еліна Світоліна впоралась із суперницею у двох сетах та провела на корті майже 2 години.
До теми Світоліна феєрично перемогла румунку та вийшла у чвертьфінал турніру в Чикаго
Українська тенісистка вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Чикаго. наступною жертвою Світоліної стане представниця Тунісу Он Жабер.
Дівчата тричі зустрічались між собою на корті (у 2012, 2017 та 2019 роках). Три рази переможницею з корту йшла українка, віддавши суперниці лише одну партію за три матчі. В останньому поєдинку Еліна перемогла на відмові Жабер у другому сеті.
- Жабер на своєму шляху до чвертьфіналу перемогла тенісистку з Тайваню Шувей Се (1:6, 0:6) та американку Джессіку Пегулу (6:1, 2:6, 3:6).
Світоліна знущається над суперницями у Чикаго
- У стартовому матчі українка впевнено у двох сетах переграла американку Аманду Анісімову – 6:4, 6:3.
- У другому колі Світоліна впоралась із непоступливою Габріелою Русе. Матч 1/8 фіналу також завершився у двох партія – 6:3, 6:3.