Вест Хем Яромоленка у меншості втримав нічию у матчі проти Ліона: відеоогляд

7 квітня відбулися матчі чвертьфіналу Ліги Європи 2021/2022. В 1/4 фіналу Вест Хем та Ліон розписали мирову.

Вест Хем – Ліон 1:1

Голи: Боуен, 52 – Ндомбеле, 66

Вилучення: Крессвелл 45+3 (Вест Хем)

Вінгер Вест Гему Андрій Ярмоленко не потрапив до стартового складу "молотобійців". Він не з’явився на полі по ходу гру. Наставник Девід Моєс використав лише одну заміну, пише 24 канал.

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Команда українця залишилася в меншості на весь другий тайм. "Молотобійцям" вдалося відкрити рахунок, проте втримати перевагу команді не судилося.

На початку другого тайму господарі почали атакувати. Густо віддав невдалий поперечний пас, Боатенг двічі підставився під м'яч, в результаті Боуен успішно пробив у ворота опонентів.

Ліон реалізував чисельну більшість, а співавтором голу французів можна вважати Тете. Орендований у донецького Шахтаря бразилець вийшов на заміну й саме після його навісу м’яч транзитом через захисників суперника опинився на нозі Тангі Ндомбеле.

Вест Хем відстояв нічию, і радше задоволений таким результатом. Для Ліона це втрачений шанс – грати в більшості понад 45 хвилин, але не повернути ситуацію на свою користь.

Матч-відповідь відбудеться 14 квітня.

Відеоогляд матчу