Вест Хем втрачає спонсорів через скандал з Куртом Зума: футболіст копнув свою кішку
Джерело:Sky Sports
Англійський Вест Хем може понести чималі фінансові втрати через дії свого захисника Курта Зума. Причиною стало агресивне поводження футболіста з кішкою.
Футбол кішкою
Все розпочалося з того, що в соцмережах опублікували відео, на якому Курт Зума копає кішку в себе вдома. Вона нібито розбила одну з ваз та зірвала світильник з кухонної шафи.
Відео опублікував брат футболіста Йоан в Snapchat. А вже звідти воно розлетілося по соцмережах та ЗМІ.
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У Вест Хемі після цього випадку пообіцяли провести внутрішнє розслідування. А зоозахисники закликали покарати гравця.
Розлючені спонсори
Та ще більше обурення виникло, коли, попри скандал, Зума вийшов у стартовому складі Вест Хема у вівторок, 8 лютого. І відіграв весь матч.
Такий жест було сприйнято як те, що у Вест Хемі не надто серйозно поставилися до вчинку Зума.
Після цього страхова компанія Vitality оголосила, що призупиняє співпрацю з клубом.
Про своє "розчарування" заявили й в Experience Kissimmee. Там теж хочуть переглянути деталі співпраці з клубом.
Покарання для футболіста
Справою зайнялися зоозахисники (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, RSPCA) та правоохоронці. Для початку, в Зума забрали його кішок. Їх відправили до ветеринара, і вони там перебуватимуть, допоки триватиме розслідування. При цьому кішок забрали ще до того, як відео потрапило до ЗМІ.
Вест Хем також оштрафував гравця на двотижневу заробітну плату – 250 тисяч фунтів стерлінгів. Ці гроші будуть направлені на благодійність.
Окрім того, від співпраці з футболістом вирішив відмовитися adidas, з яким у Зума був особистий контракт.