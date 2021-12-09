Вест Хем пропустив ефектний гол – Ярмоленко дозволив пробити у "дев'ятку": відео

Вест Хем пропустив гол від загребського Динамо вже не четвертій хвилині матчу. До цього голу причетний Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема на матч проти Динамо. "Молотобійці" вже гарантували собі вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Натомість хорватський клуб повинен перемагати, щоб вийти в стикові матчі.

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І вже на четвертій хвилині у ворота Вест Хема було забито гол. Оршич отримав м'яч на лівому фланзі. Поруч був Ярмоленко. Але український півзахисник не вступив у відбір. Оршич вирішив завдати удар майже з кута штрафного майданчику. В останній момент йому намагався завадити Форнальс, але він не встиг.

М'яч по високій дузі залетів у дальній кут, і від штанги опинився у воротах.

Відео голу Оршича