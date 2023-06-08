На жаль, без Ярмоленка: Вест Хем став другим переможцем Ліги конференцій-2022/23
У середу, 7 червня, у столиці Чехії Празі визначився переможець Ліги конференцій. У напруженому поєдинку перемогу здобув колишній клуб Андрія Ярмоленка Вест Хем.
Володар третього за престижністю єврокубка визначився у протистоянні Фіорентини та Вест Хема. До поєдинку в Празі команди володіли лише по одному євротрофею, пише 24 Канал.
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"Молотобійці" першими відкрили рахунок на 62-й хвилині матчу. Алжирський форвард Вест Хема Саїд Бенрахма бездоганно виконав пенальті. Проте вже за кілька хвилин "фіалки" відновили паритет. Джакомо Бонавентура скористався пасом Ніколаса Гонсалеса та холоднокровно пробив у нижній лівий кут воріт Ареоли.
Коли здавалося, що доля поєдинку вирішиться в овертаймі, відповідальність взяв на себе "молотобієць" Джеррод Боуен. Вінгер збірної Англії на 90-й хвилині матчу приніс другий трофей в клубний музей Вест Хема.
Перший євротрофей за 48 років
Зазначимо, що Вест Хем до матчу в Празі двічі грав у фіналах єврокубків. У далекому 1965 році "молотобійці" виграли Кубок кубків, обігравши німецький Мюнхен-1860 (2:0). Другим шансом Вест Хем не скористоався, програвши в Кубку кубків-1976 бельгійському Андерлехту (2:4).
Наступного фіналу лондонський клуб чекав 48 років. І з третьої спроби здобули свій другий євротрофей.До слова. Напередодні старту сезону 2022/23 Вест Хем залишив український вінгер Андрій Ярмоленко, який грав за лондонців 4 роки.
Фінали Фіорентини:
- Кубок чемпіонів-1957. Реал (0:2)
- Кубок Кубків-1961.Рейнджерс (2:0, 2:1)
- Кубок Кубків-1962. Атлетіко (1:1, 0:3)
- Кубок УЄФА-1990. Ювентус (1:3, 0:0)
- Ліга конференцій-2023. Вест Хем (1:2)
Фінали Вест Хема:
- Кубок Кубків-1965. Мюнхен-1860 (2:0)
- Кубок Кубків-1976. Андерлехт (2:4)
- Ліга конференцій-2023. Фіорентина (2:1)