Арсенал вирвав нічию у Вест Хема Ярмоленка, програючи 0:3 у першому таймі: відео

У 29-у турі АПЛ Арсенал і Вест Хем у перестрілці не змогли визначити найсильнішого, завершивши зустріч внічию 3:3.

Вест Хем – Арсенал 3:3

Голи: Лінгард, 15, Боуен, 17, Соучек, 32 – Соучек, 38 (аг.), Доусон, 62 (аг.), Ляказетт, 82

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Початок матчу вдало склалося для "молотобійців" – вже на 32-й хвилині зустрічі господарі вели 3:0 після голів Лінгарда, Боуена і Антоніо.

Але в кінцівці першого тайму трапився казус. Соучек відправив м'яч у свої ворота, зробивши своєрідний дубль в матчі.

Після перерви ще й Доусон вразив володіння Фабіанскі. Два автогола "молотобійців" повернули інтригу в матч і під завісу зустрічі Ляказетт зміг реалізувати свій момент і добути нічийний результат для "канонірів".

Арсенал перебуває в середині турнірної таблиці АПЛ, а Вест Хем бореться за Лігу чемпіонів і відстає на 3 очка від Челсі.

Вест Хем – Арсенал відеоогляд