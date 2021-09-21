Very good поїздочка: Усик запалив у інтерв'ю після прильоту до Лондона – відео
21 вересня 2021 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Sky Sports
Український боксер у надважкій вазі Олександр Усик прилетів до Великобританії перед боєм з чемпіоном за версією WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, який відбудеться в ніч з 25-го на 26 вересня.
Журналісти Sky Sports відразу ж взяли українця в оборот і поцікавилися його справами. Наостанок Усик знову звернувся до свого суперника.
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На питання журналіста про те, чи встиг Усик набрати перед поєдинком більшу вагу, ніж у Джошуа, український спортсмен відповів: "А по мені не видно?".
"Ентоні, привіт. Я тут", – звернувся потім Усик до свого майбутнього суперника.
Усик – Джошуа: перед боєм
- 25 вересня визначиться переможець бою Усик – Джошуа. У британця є ще одна перевага у випадку поразки. Якщо Ентоні програє українцю, то він матиме шанс на реванш. А от в Олександра такої можливості у випадку програшу не буде.
- На поєдинку буде повний аншлаг. Стадіон футбольного клубу Тоттенхем вміщує 60 тисяч глядачів, усі квитки на бій були продані ще у перший день.