Соцмережами шириться відео, як військові ЗСУ зібрались, щоб зіграти в улюблену гру мільйонів – футбол. Зробили вони це у повному спорядженні, яке важить чимало кілограмів.

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У такому військовому одязі складно продемонструвати технічну гру та ще й на зруйнованому футбольному полі. Однак навіть якість поля не заважає захисникам на декілька хвилин відволіктись від постійних обстрілів.

Українські захисники грають у футбол: дивіться відео

Саме завдяки воїнам український футбол не помер, а відновився із деякою перервою. Клуби та безпосередньо футболісти не перестають дякувати захисникам за те, що можуть проводити матчі не лише за кордоном, а й в Україні.

Усі клуби УПЛ, окрім Десни та Маріуполя, продовжують виступати в українській першості. Нагадаємо, що перше коло УПЛ закінчилось. Футболісти поступово повертаються з відпусток та відлітають із командами на тренувальні збори за кордон.

Дніпро-1 є лідером чемпіонату за підсумками першого кола сезону-2022/2023. Дніпряни на 5 балів випередили українських грандів Шахтар та Динамо.