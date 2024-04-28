Соромно за російський паспорт: етнічна українка мріє отримати громадянство рідної країни

Тенісистка Вероніка Мірошніченко в силу різних обставин вимушена на змаганнях представляти Росію. Проте спортсменка сподівається незабаром отримати український паспорт.

Вероніка Мірошніченко активно підтримує Україну у війні проти Росії. Тенісистка не ховається від незручних питань та публічно засуджує агресію країни, яку змушена представляти на змаганнях.

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Мірошніченко: Важливо нагадувати людям про війну

Українка готова публічно позбутися російського паспорта, але тоді вона втратить можливість виступати на турнірах.

Для мене важливо, щоб у мене залишились можливість нагадувати людям про війну. Я людина, яка має російський паспорт, дуже відверто спілкується про війну. Якщо я підпалю свій паспорт, то у мене не буде документів, щоб продовжувати професійно грати в теніс і подорожувати світом. Я роблю все, щоб це скоріше здійснилося та я всім серцем цього хочу, але зараз ніяк не виходить,

– розповіла Мірошніченко.

Тенісистка зізналася, що їй соромно за своє громадянство. Проте більшість людей асоціюють Вероніку з Україною.

"В мене немає жодних відносин з Росією, ніколи там не жила, немає там родини. Соромно від того факту, що в мене на руках є цей паспорт. І це одна з причин, чому я хочу отримати український паспорт", – зазначила Мірошніченко.

Що відомо про Вероніку Мірошніченко