Тенісистці з РФ заборонили грати на Ролан Гаррос з емблемою російської компанії через санкції ЄС

Вєроніка Кудєрмєтова не змогла використати лого державної компанії на одному з найкрупніших тенісних турнірів. Втім і без цього росіянка вилетіла в першому ж колі.

В Парижі триває другий Grand Slam цього року Ролан Гаррос. На жіночий турнір під нейтральним прапором заявилось чимало росіянок.

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Втім друга ракетка країни-терористки Вероніка Кудєрмєтова неочікувано вилетіла вже у першому колі. На її шляху встала словацька тенісистка Анна Кароліна Шмідлова.

Як виявилось, росіянку могли не допустити до участі на Ролан Гаррос. Її спонсором є державна компанія "Татнєфть", тому Вероніка зазвичай виходила на корт з їх логотипом на формі.

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Проте у Франції перед нею поставили ультиматум, що в разі демонстрації лого спонсора її дискваліфікують з Ролан Гаррос. Справа в тому, що "Татнєфть" знаходиться під санкціями в країнах ЄС.

Тому Вероніка змушена була позбутися емблеми компанії на матч проти Шмідлової. Відзначимо, що словацька спортсменка вийшла на поєдинок з Кудєрмєтовою у жовто-синьому вбранні. А після гри опублікувала фото в інстаграм із жовтим та синім серцями.