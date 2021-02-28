Гол Роналду не допоміг Ювентус перемогти Верону: відео

Туринський Ювентус знову втратив очки у чемпіонаті Італії. У суботу, 27 лютого, Ювентус не зумів перемогти Верону у рамках 24 туру Серії А.

Верона – Ювентус 1:1

Голи: Барак, 77 – Роналду, 49

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Перший момент у матчі виник саме біля воріт Верони. Після того, як голкіпер господарів невдало вибив м'яч, на ударну позицію вийшов Ремзі. Однак валлієць не зміг влучити у площину воріт.

Верона відповіла не менш гостро. Навіс у штрафний туринців завершився ударом Фараоні головою. Щенсни зумів відбити м'яч, хоча голкіперу допоміг і каркас воріт.

Ще один момент біля воріт Верони створив К'єза. Федеріко пройшов у штрафний господарів та пробив низом. Сільвестрі не без проблем відбив м'яч.

Після перерви Ювентусу таки вдалося відкрити рахунок у грі. Оборонці Верони не встежили за Роналду, який у штрафному відгукнувся на передачу К'єзи та пробив повз голкіпера.

Та втримати перемогу підопічні Андреа Пірло не змогли. На 77 хвилині Лазович навісив у штрафний гостей на Барака. Той перевісив у повітрі Алекса Сандро та пробив у верхній кут – 1:1.

Через втрату очок Ювентус змарнував шанс наздогнати Мілан у турнірній таблиці. Туринці залишилися на 3 місці. Відставання від Інтера, який лідирує, складає 7 очок.

Верона – Ювентус відеоогляд