Олімпійський чемпіон Верняєв вчить українську, щоб не розмовляти мовою ворога

Олег Верняєв після 24 лютого не лише активно волонтерить, а ще й позбувається зі свого життя мови ворога. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики розповів, що найняв репетитора з української мови.

Верняєв: Я зараз вчу українську мову

Титулований гімнаст розповів про свої успіхи в українській мові. Олег Верняєв хоче викорінити зі свого життя російську мову, якою розмовляв усе своє життя.

До теми Хто хоче жити в "русском міре" – нехай валять у росію, – олімпійський чемпіон Верняєв

У майбутньому спортсмен сподівається досконало говорити державною мовою, а не ворожою. Наразі олімпійському чемпіону складно давати інтерв'ю лише українською, але з часом це завдання стане реальним.

Я зараз вчу українську мову. Я хотів спробувати українською інтерв'ю дати, але я ще не готовий, не хочу сильно перекручувати, мені потрібно позайматися. Я вже з репетитором працюю, уроки роблю. Сподіваюся, найближчим часом я вже буду спокійно розмовляти українською мовою,

– сказав гімнаст.

Верняєв додав, що під час занять із репетитором пригадує шкільні часи. Олег впевнений, що зараз настав такий час, що кожен українець повинен вміти розмовляти та знати державну мову.

Як англійську люди вчать, так я зараз українську. Цікаво. Згадуєш шкільні роки. Ну і я вважаю, що час настав. Особливо зараз. Зрозуміло, не зловтішатися, не перегинати, але українську мову потрібно знати,

– відповів Верняєв.

Позиція Верняєва у війні проти росії

Олег Верняєв є уродженцем Донецька, у який не приїжджав із 2012 року через окупацію. Гімнаст сподівається, що після перемоги України у війні з росією зможе нарешті повернутись у рідне місто. Наразі чемпіон у Ріо активно волонтерить.

Спортсмен упевнений, що багато людей, які залишились у тому регіоні, вже є проросійських поглядів. Серед них багато молодих людей. Таким особам Олег у жорсткій формі рекомендував "валити" у "вєлікую рассєю".

Щодо спортивного життя, то у Верняєва скоро повинен відбутись суд у справі дискваліфікації після виявленого допінгу. Олег сподівається, що його апеляція буде схвалена та скоротить його усунення від змагань із 4-х до 2-х років. Якщо так станеться, то вже наприкінці 2022-го року гімнаст зможе повернутись до турнірів.

Від 24 лютого Верняєв знайшов зрадника серед своїх. Ним став колишній гімнаст збірної України Максим Василенко, який виявляється має проросійську позицію.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.