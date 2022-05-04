Верняєв показав розбомблений зал у Харкові після приходу "асвабадітєлів": жахливі фото

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв показав, як окупанти знищують спортивну інфраструктуру. Цього разу росіяни знищили гімнастичний зал у Харкові.

Росіяни розгромили зал у Харкові

Титулований гімнаст не покинув рідну країну, а продовжує допомагати українському народу та воювати з росіянами на інформаційному фронті. Олег Верняєв порівняв зал у Харкові до та після приходу російських військ.

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Спортсмен виклав своє фото у цьому залі, яке було зроблене ще у 2017 році. Наступна світлина була зроблена на днях після приходу "визволителів".

Я дуже хотів би подивитися, щоб у себе там вони зали рятували, а не в Україні,

– підписав фото Верняєв.

Відзначимо, що Харків продовжує страждати від обстрілів ворога, який безжально гатить по українському місту. Найбільше дістається прикордонним районам поруч з країною-агресора – Північній Салтівці, Салтівці.

Активна українська позиція Верняєва

Вже раніше 28-річний уродженець Донецька показував зруйновану спортивну інфраструктуру Харкова. Верняєв показав, як виглядають зали для фехтування та боксу. Він них залишилися одні руїни. У спортивному залі для занять боксом ховалися від обстрілів жили мирні мешканці Харкова, які раніше втратили свої будинки.

У своєму інстаграмі Олег заінтригував своїх підписників світлиною у військовій формі. Прихильники олімпійського чемпіона запитували, чи часом Верняєв не поповнив ряди територіальної оборони столиці України. Однак і без цього чемпіон дуже допомагає українцям із гуманітарною допомогою.

Гімнаст не покинув столицю України, показуючи у своїх соцмережах реалії "русского міра" у Києві. Внаслідок одного з авіаобстрілів загинула українська журналістка Віра Гирич.

Показав "героя" країни

Також у своїх соцмережах український гімнаст показав усіх "героя України", який підтримує Росію. Колишній партнер по збірній Максим Василенко написав дуже дивне сторіс зі словами "Врятуй, Господи, Херсон від українських ракет".

Василенко спантеличив усіх такою заявою. Яких українських ракет? Можливо, гімнаст помилився. Якщо це дійсно так, то він зробив фатальну помилку, яка коштувала йому дуже дорого. Максима вже записали до списку антигероїв країни, які мають проросійську позицію.