Не розуміють очевидних речей, – Вернидуб запросив Чеферін приїхати в Україну

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб поділився думками щодо шансів збірної України вийти на Євро-2024. Також він прокоментував неоднозначні заяви УЄФА.

На думку тренера, Україна обов'язково має вийти на Євро-2024. Також він пригадав матч з Італією та зазначив, що там стався нещасний випадок.

Дивіться також Буде серйозне покарання: реакція ФІФА на расистські скандали ігрового дня в Англії та Італії

Вернидуб розкритикував позицію УЄФА

"На мій погляд, пенальті на Мудрику було залізобетонне. Забили б одинадцятиметровий чи ні – це вже інша справа, але арбітр припустився помилки. Хочеться, щоб через таку несправедливість наша команда довела своєю грою, що достойна бути на Євро", – сказав Вернидуб.

Також журналіст пригадав неоднозначну позицію УЄФА щодо виходу України на Євро-2024. Зокрема очільник організації Александер Чеферін заявив, що стурбований можливим виходом "синьо-жовтих" на ЧЄ, також він неодноразово висловлювався, що йому жаль російських спортсменів, яких не допускають до змагань.

"Я не можу зрозуміти цю людину. Нещодавно Чеферін заявив, що йому шкода російських футболістів, постійно натякає на повернення команд РФ до європейських змагань.

Нехай приїде в Україну і подивиться, що в нас коїться. Нехай побачить, як російські фашисти знищують мирну інфраструктуру та вбивають невинних людей", – наголосив тренер.

Вернидуб наголосив, що в УЄФА не розуміють очевидних речей.

Мені здається, що в УЄФА сидять люди, які не розуміють очевидних речей. Але, незважаючи ні на що, ми все одно сильніші і рано чи пізно переможемо. Українці будуть вільним народом, а не в ярмі,

– додав Вернидуб.

Що відомо про відбір України на Євро-2024