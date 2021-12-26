Вернидуб: Про нас дізнався весь футбольний світ
55-річний наставник із України став одним із найуспішніших тренерів в історії Шерифа. Юрій Вернидуб прокоментував 2021-й рік для своєї команди.
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Екстренер зорі задоволений успіхами команди у році, що минає. Головний досягненням команди став вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів.
Вернидуб побажав усім уболівальникам клубу усього найкращого. Спеціаліст запевнив, що він та його тренерський штаб зроблять усе від себе можливе, щоб у 2022-му фанати пережили ще більше позитивних емоцій після виступів їх улюбленої команди.
Я думаю, що це був чудовий рік. Для Шерифа у тому числі. Ми добре попрацювали, про нас дізнався, мабуть, весь футбольний світ. Хочу побажати всім нашим уболівальникам та шанувальникам удачі, щастя, здоров'я, миру. Нехай у новому році ті емоції, які вони пережили разом з нами, збільшаться,
– сказав Вернидуб.
Відзначимо, що нещодавно Шериф продовжив угоду з українським фахівцем. Вернидуб залишається у Молдові до кінця 2024-го, фінансові умови нової угоди не повідомляють.
Цікаво, що на наставника претендували клуби з Угорщини та Саудівської Аравії.
Як виступив Шериф у 2021 році
Молдовський клуб завершує 2021-й у статусі лідера чемпіонату. В активі Шерифа після 17 турів 44 очки, на два бали менше у найближчого конкурента, яким є Петрокуб.
Історичний груповий етап Ліги чемпіонів підопічні українця завершили на третьому місці. Шериф гарантував собі єврокубкову весну, продовжуючи свої виступи у Лізі Європи.
Кар'єра Вернидуба у Шерифі
- Український тренер очолив Шериф у 2020 році. У сезоні-2020/2021 привів клуб до чемпіонства.
- Під його керівництвом клуб провів 51 матч.
- У сезоні-2021/2022 керував командою у 32 поєдинках, у яких його підопічні здобули 23 перемоги, розписали 5 мирових та зазнали 4 поразки.