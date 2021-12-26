Вернидуб: Про нас дізнався весь футбольний світ

55-річний наставник із України став одним із найуспішніших тренерів в історії Шерифа. Юрій Вернидуб прокоментував 2021-й рік для своєї команди.

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Екстренер зорі задоволений успіхами команди у році, що минає. Головний досягненням команди став вихід у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Вернидуб побажав усім уболівальникам клубу усього найкращого. Спеціаліст запевнив, що він та його тренерський штаб зроблять усе від себе можливе, щоб у 2022-му фанати пережили ще більше позитивних емоцій після виступів їх улюбленої команди.

Я думаю, що це був чудовий рік. Для Шерифа у тому числі. Ми добре попрацювали, про нас дізнався, мабуть, весь футбольний світ. Хочу побажати всім нашим уболівальникам та шанувальникам удачі, щастя, здоров'я, миру. Нехай у новому році ті емоції, які вони пережили разом з нами, збільшаться,

– сказав Вернидуб.

Відзначимо, що нещодавно Шериф продовжив угоду з українським фахівцем. Вернидуб залишається у Молдові до кінця 2024-го, фінансові умови нової угоди не повідомляють.

Цікаво, що на наставника претендували клуби з Угорщини та Саудівської Аравії.

Як виступив Шериф у 2021 році

Молдовський клуб завершує 2021-й у статусі лідера чемпіонату. В активі Шерифа після 17 турів 44 очки, на два бали менше у найближчого конкурента, яким є Петрокуб.

Історичний груповий етап Ліги чемпіонів підопічні українця завершили на третьому місці. Шериф гарантував собі єврокубкову весну, продовжуючи свої виступи у Лізі Європи.

Кар'єра Вернидуба у Шерифі