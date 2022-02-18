Вернидуб творить історію: вперше за 7 років український тренер виграв у плей-офф єврокубків
Український тренер Юрій Вернидуб продовжує переписувати історію у молдавському Шерифі. Вернидуб перервав невтішну серію для українських тренерів у плей-офф єврокубків.
Останній український тренер грав у плей-офф у 2016 році
За підсумками групового етапу Ліги чемпіонів Шериф посів третє місце та вилетів в 1/16 фіналу Ліги Європи. У четвер, 17-го лютого, команда Вернидуба несподівано обіграла португальську Брагу (2:0), повідомляє 24 канал.
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Завдяки перемозі Шерифа Вернидуб став першим українським тренером за останні 7 років, який виграв матч плей-офф єврокубків.Варте уваги. Шериф став першим молдавським клубом, який зіграв на груповому етапі Ліги чемпіонів. Команда вийшла в Лігу чемпіонів завдяки Вернидубу.
До цього українські фахівці перемагали на чолі своїх команди у плей-офф єврокубків ще у сезоні-2014/2015. Йдеться про Сергія Реброва та Мирона Маркевича.
Тоді Сергій Ребров на чолі Динамо обіграв Евертон в 1/8 фіналу Ліги Європи (5:2), але потім кияни вилетіли від Фіорентини.
До Вернидуба останнім українським тренером, який вигравав матч плей-офф, був Мирон Маркевич. На чолі Дніпра він переміг Наполі (1:0) у півфіналі Ліги Європи.
З того часу тільки Сергій Ребров як тренер виступав у плей-офф єврокубків. У сезоні 2015/2016 фахівець вивів Динамо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Однак кияни спершу поступилися Манчестер Сіті з рахунком 1:3, а потім зіграли з "містянами" внічию 0:0.Варте уваги. Брага 24-го лютого прийме Шериф Вернидуба в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Шериф – Брага відеоогляд