Вернидуб із рекордом привів Шериф до чемпіонства у Молдові

Шериф, який очолює український наставник Юрій Вернидуб, достроково оформив чемпіонство у Молдові. Вдалось це зробити ще за 4 матчі до завершення сезону.

Успіх Вернидуба у Європі

Шериф 12 травня розгромив Мілсамі (6:0) у чемпіонаті Молдови. Завдяки перемозі футболісти Юрія Вернидуба достроково одягнули на власні шиї золоті нагороди.

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Шериф із 89 очками одноосібно очолює таблицю. Найближчий конкурент Петрокуб поступається лідеру 13 пунктами.

Український наставник привів Шериф до свого 19 чемпіонства в історії клубу. Така статистика є рекордною для країни. Загалом у музеї команди тепер 38 кубків. Колишньому тренеру Зорі вдалось встановити з молдовським клубом ще один феноменальний показник. Шериф за зіграні матчі у цьому сезоні вже забив 104 м'ячі, що є рекордом в історії клубу. Абсолютним рекордсменом за цим показником є Зімбру, який відзначився 112-ма голами у сезоні-1996/1997.