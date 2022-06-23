Верес заінтригував можливим підсиленням складу гравцями Динамо

Рівненський Верес не буде пропускати наступний сезон УПЛ. Клуб хоче підсилити свій склад гравцями Динамо.

Шевчук: Побачимо, як нам це вдасться

Спортивний директор рівненського клубу В'ячеслав Шевчук анонсував можливі активності клубу на трансферному ринку. Верес може орендувати у Динамо декількох гравців.

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Ці оренди будуть корисні для обох сторін. Верес підсилить свою команду, а молоді футболісти отримають ігрову практику в УПЛ.

Я ж працюю спортивним директором Вереса. Можливо, ми візьмемо кількох гравців Динамо до своєї команди в оренду, щоб дати можливість молодим хлопцям прогресувати в Прем’єр-лізі. І Вересу буде добре. Побачимо, як нам це вдасться,

– сказав Шевчук.

Нагадаємо, що Шевчук із травня 2022 року розпочав співпрацювати з рівненським клубом. Верес закінчив сезон-2021/2022, який був достроково завершений, на 9-му місці у турнірній таблиці УПЛ. За 18 зіграних турів підопічні Юрія Вірта здобули 23 очки.

23 червня Верес повідомив про припинення співпраці з п'ятьма гравцями. Команду після закінчення контрактів покинули Артем Кичак, Ігор Солдат, Роман Гончаренко, Дмитро Махнєв та Микита Полюлях. Клуб подякував футболістам за роботу.

Новий футбольний сезон в Україні розпочнеться у серпні 2022 року. УПЛ відновиться навіть під час воєнного стану. Наразі розглядають різні варіанти його проведення в Україні.