Верес – Ворскла 1:1

Гол: Солдат, 54 – Тіль, 49

Нереалізований пенальті: Сергійчук, 57 (Верес)

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Після невиразного старту сезону полтавська команда починає набирати обертів. Серія матчів з рахунком 2:2 закінчилася, а після неї почалися перемоги над львівськими командами - 2:0 над Рухом, 4:1 над Львовом. Тепер в суперниках Ворскли ще одна західноукраїнська команда і полтавці грали на виїзді.

Щоправда, луцький Авангард хоч і є вже, напевно, дуже звичним для Вереса, але все ж рівняни гратимуть не на домашньому стадіоні. Обидві команди будуть прагнути набрати очки – Ворскла хоче втриматися в лідируючій групі, а Верес – залишити пелетон аутсайдерів позаду.

На старті матчу Сергійчук міг вискочити на побачення з Різником, віддавав направо на Гегедоша, але Тамм заблокував пас.

На 45-й хвилині Верес встиг провести ще одну свою атаку в першому таймі, але до удару її не довів, тому Віталій Романов вирішив завершити спроби обох команд пробити в напрямку створу.

Після перерви події у матчі набрали нових красок. Сольний прохід Челядіна закінчився падінням у штрафному Вереса і ударом з 11-метрової позначки. Олів'є Тілль потужно вдарив під ліву стійку, Когут вгадав кут, дотягнувся до м'яча, але не відбив його.

Відео голу Тілля

Верес зміг реабілітуватися через 5 хвилин – Солдат на дальній штанзі головою замкнув навіс Гегедоша з кутового.

Відео голу Солдата

На 57-й хвилині "червоно-чорні" і взагалі могли вийти вперед. Верес втік в контратаку, Геннадій Пасіч з лівого флангу віддав в центр поля на Гегедоша, Робі розвернувся і продовжив правіше на Сергійчука, Михайло прибирав м'яч під себе, але зачепився за ногу Тамма.

Втім, Сергійчук не забив пенальті. Після удару панянкою м'яч потрапив у поперечину!

Наприкінці матчу Пердута виборов м'яч праворуч і прострілював – "круглий" після рикошету ледь не залетів у ближній кут, але Когут перевів на кутовий.

У підсумку, команди розійшлися миром, а Верес зміг набрати своє друге очко в чемпіонаті України, піднявшись на 12 сходинку. Ворскла з 8 балами розташувалася четвертою.

Верес – Ворскла відеооголяд