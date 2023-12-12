Спроба номер два: Верес призначив нового-старого тренера

Рівненський Верес отримав нового головного тренера. Наставником "червоно-чорних" став Олег Шандрук.

Народний клуб Верес призначив на посаду головного тренера Олега Шандрука. Рішення про його призначення на посаду головного тренера було ухвалено на засіданні наглядової ради рівненського клубу.

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На посаді головного тренера Вереса Олег Шандрук замінив звільненого Сергія Лавриненка. До тренерського штабу Шандрука увійдуть Олег Герасим'юк, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.

Верес повернув колишнього наставника

Олег Шандрук народився 30-го січня 1983 року у Смизі на Рівненщині. У якості футболіста виступав за луцьку Волинь, донецький Шахтар, київський Арсенал, одеський Чорноморець та Севастополь.

Раніше 40-річний фахівець вже очолював головну команду клубу – з 7 серпня 2018 до 14 червня 2019 року. Під його керівництвом Верес у тому сезоні став п’ятим у Групі А Другої ліги.

У грудні 2021 року Олег Шандрук очолив команду Верес U-19. А у травні 2023 року – очолив дитячу футбольну академію народного клубу.

Нагадаємо, на зимову перерву у чемпіонаті УПЛ "червоно-чорні" із дванадцятьма очками пішли на п’ятнадцятій позиції у турнірній таблиці. Верес перебуває у зоні прямого вильоту до Першої ліги ПФЛ.