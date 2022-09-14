Домашні стіни допоможуть: Верес вперше за 5 років зіграє на рідному "Авангарді"

Команда Юрія Вірта нарешті проведе справжній домашній матч у Рівному. Станеться це у 5-му турі Української Прем'єр-ліги.

Велике повернення у Рівне

Рівненський Верес 1 жовтня у символічному матчі прийматиме львівський Рух. Цей поєдинок буде принциповим для підопічних Юрія Вірта, адже футболісти хочуть з перемоги відсвяткувати повернення на відреконструйований "Авангард".

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Востаннє Верес проводив свій домашній матч на "Авангарді" ще 5 років тому. 27 травня 2017 року рівненський клуб розписав нульову мирову з Дніпром (Черкаси) у розіграші Першої ліги України.

На жаль, у цілях безпеки через воєнний стан фанати не зможуть з трибун підтримати улюблену команду. Матч різних ліг України відбуваються без глядачів.

Нагадаємо, що УПЛ взяла пауза, яка викликана матчами збірної України у Лізі націй. Протягом вересня команда Олександра Петракова проведе три поєдинки.

Як Верес стартував у сезоні УПЛ-2022/2023