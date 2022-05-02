Верес може змінити свою емблему через літеру "V" у назві

Колишній президент рівненського Вереса Олексій Хахльов запропонував змінити емблему клубу. Все через те, що у назві команди є "V".

Літера "V" – символ російської агресії

Колишній президент клубу нині очолює Рівненську обласну асоціацію футболу. У своєму дописі в фейсбуці він запропонував змінити емблему клубу.

Читайте також Італійський голкіпер, який воював за Україну, повертається додому після поранення

Фахівець стурбований, що клуб може асоціюватися з окупантами. Адже літера "V" є одним із символів вторгнення Росії в Україну.

На його думку, Вересу варто повернути стару емблему, у якій назва клубу була написана українською.

"Задля запобігання погіршення репутації та недопустимості розповсюдження забороненої символіки, звертаюся до керівництва, акціонерів та членів Наглядової ради Вереса, а також до всіх червоно-чорних вболівальників:

негайно прибрати з всієї символіки Народного клубу заголовну літеру "V", як символ російської агресії проти України

пропоную оперативно повернутися до початкової версії зображення герба та всієї символіки НК Верес Рівне", – написав експрезидент рівненського клубу.

Хахльов був президентом Вереса до березня 2018 року. На той момент він вже обіймав посаду очільника Рівненської обласної асоціації футболу.



Клуб містить у назві літеру "V" / фейсбук Олексія Хахльова

На момент зупинки чемпіонату Верес посідав дев'яте місце у чемпіонаті України, маючи 23 очки після 18 турів.