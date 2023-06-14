Верес безжально знищив Металург 6:1 та позбавив шансу запоріжців повернутись в УПЛ

У середу, 14 червня, НК Верес провів матч-відповідь плей-офф проти запорізького Металурга. Рівняни взяли впевнений реванш у суперника та зберегли свою прописку в УПЛ.

НК Верес – Металург Запоріжжя 6:1 (сумарно за двома матчами 6:2)

Голи: Крапивний, 16 (авт.), Балан, 23, 66, Гагун, 29, Пасіч, 82, Гайдучик, 89 – Могильний, 90+2

Вилучення: Сокол, 35 (Металург)

Рівненському клубу потрібно було відігруватись після мінімальної поразки від Металурга у першому матчі 1:0. Тоді єдиний та переможний гол за запорізьку команду забив на 28-й хвилині Валерій Сад, пише 24 канал.

До теми Сенсаційне підсилення для УПЛ: Верес та Інгулець опинились за крок від вильоту в Першу лігу

Вже з перших хвилин обидві команди не стали відсиджувати в обороні, адже втрачати було вже нічого. У перші 10 хвилин м'яч побував у сітці воріт рівненського клубу. Зробив це Сидоров. Але суддя після перегляду ВАР скасував взяття воріт від Металурга через гру рукою під час швидкої контратаки. Рахунок 0:1 змінився знову на нульовий.

Натомість через декілька хвилин Металург забив знову, але вже у власні ворота. Автоголом після подачі у штрафний майданчик відзначився зі знаком мінус Крапивний. Верес на 16-й хвилині таки повів у рахунку 1:0 та зрівняв рахунок за підсумками двох матчів.

Ще у першому таймі м'яч двічі побував у володіннях запорізького суперника. Спершу Балан головою на дальній стійці подвоїв перевагу Вереса, а вже через шість хвилин Гагун був першим на добиванні та зробив рахунок розгромним 3:0.

Металург виглядав взагалі безпорадним. У другому таймі Балан оформив дубль – 4:0.

20 хвилин господарі не забивали. Безгольові хвилини перервав м'яч від Пасіча, який у традиційному для себе стилі пробив з-під захисника. Команда Юрія Вірта продовжувала громити першоліговий Металург 5:0.

На цьому господарі не зупинились. На полі замість Пасіча вийшов блогер і футболіст Дмитро Поворознюк, який отримав ще й капітанську пов'язку.

Вже наприкінці матчу команди обмінялись голами. На м'яч Гайдучика відповів результативним ударом Могильний – 6:1.

Верес розгромив запорізький Металург та зберіг за собою місце в УПЛ. Ймовірно, що це був останній матч рівнян під керівництвом Юрія Вірта.

14 червня о 15:00 відбудеться інший матч плей-офф у боротьбі за УПЛ, у якому ЛНЗ прийме Інгулець. Перша зустріч закінчилась мировою 1:1.