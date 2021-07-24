Колос не зміг переграти Верес, який зіграв перший матч після повернення в УПЛ: відео

Рівненський Верес повернувся в українську Прем'єр-лігу (УПЛ). У суботу, 24 липня, Верес поділив очки з Колосом у рамках 1-го туру УПЛ нового сезону-2021/2022.

Верес – Колос 0:0

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У першому таймі обидві команди продемонстрували глевкий футбол без великої кількості навіть напівмоментів. Лишень Ігор Ільїн мав непогану нагоду для голу, але не скористався нею.

Після перерви команди продовжили грати в тому ж дусі. Тільки на 56 хвилині Верес створив два серйозні моменти. Спершу Геннадій Пасіч після пасу свого брата Євгенія пробив через себе.

Голкіпер Колоса Євгеній Волинець здійснив чудовий порятунок. Через хвилину гравець Вереса Сергійчук з меж штрафного пробив у нижній кут, але й тут Волинець був на висоті!

Колос відповів моментом у Нурієва. Каріока класно навісив у штрафний, але Нємчанінов завадив Анатолію переправити м'яч у ворота. Через декілька хвилин Нурієв створив для себе момент, однак пробив у руки Когуту.

У підсумку команди так і не змогли награти бодай на один гол та поділили очки в першому турі УПЛ.

Верес – Колос відеоогляд