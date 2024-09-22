Рятівний пенальті: Верес на останній хвилині вирвав нічию з Інгульцем

Команда Василя Кобіна була близькою до здобуття першої перемоги в новому сезоні УПЛ. Долю драматичного матчу вирішив одинадцятиметровий призначений наприкінці зустрічі.

Верес – Інгулець 2:2

Голи: Кльоц, 65, Мрвальєвич, 90+7 (пен.) – Малиш, 39, Вілівальд, 45

Обидва суперники підійшли до звітного матчу після двох поспіль поразок у чемпіонаті. Перервати чорну смугу команди збиралися в очному поєдинку, пише 24 Канал.

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Битва аутсайдерів з присмаком скандалу

Через проблеми з документацією домашнього стадіону Інгулець усі матчі першої половини сезону гратиме на виїзді. Не став виключенням і поєдинок 7-го туру.

Підопічні Василя Кобіна доволі грамотно побудували гру, не дозволяючи господарям створювати моменти поблизу своїх воріт. Натомість "козаки" досить активно зіграли в атаці.

Особливо небезпечними були стандарти у виконанні Інгульця. Саме після розіграшу кутових гості здобули перевагу в рахунку. Спочатку своїм шансом скористався Малиш, а на 45-й хвилині Вілівальд подвоїв перевагу.

У другому таймі Верес взявся рятувати поєдинок. На 65-й хвилині Кльоц вдало зіграв на добиванні та відновив інтригу в матчі.

Все вирішилося у компенсований час. Арбітр наважився призначити пенальті у ворота гостей через сумнівний фол проти Годі. До позначки підійшов Мрвальєвич, який з першої спроби не зумів переграти Паламарчука. Однак суддя зафіксував, що воротар Інгульця знаходився за лінією до моменту удару та не зарахував гол. Друга спроба форварда виявилася вдалою.

Фінальний свисток зафіксував нічию 2:2. Команди заробили по одному балу, але якщо Верес повинен дякувати долі за результат, то Інгулець повернеться додому у ненайкращому настрої. "Козаки" були дуже близькими до першої перемоги в сезоні.

Відеоогляд матчу Верес – Інгулець