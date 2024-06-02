Різниця в класі далася взнаки: Верес забив три голи Епіцентру та зберіг прописку в УПЛ

Рівненський Верес другий рік поспіль завершує сезон матчами плей-оф за право грати в УПЛ. Наразі фортуна не зраджувала "червоно-чорним".

Верес – Епіцентр 3:1

Голи: Гайдучик, 7, 45+5, Шарай В., 45+2 – Стень, 89

Перший поєдинок Вереса та Епіцентра завершився з нічийним результатом 1:1. Представник Першої ліги дав справжній бій команді елітного дивізіону та зберігав непогані шанси на загальний успіх, пише 24 Канал.

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Дубль Гайдучика та гол Шарая принесли результат Вересу

Проте на два поєдинки підопічним Сергія Нагорняка не вистачило запалу. Футболісти Епіцентру не витримали тиск відповідальності, що призвело до дитячих помилок.

Верес швидко повів у рахунку. Форвард "народних" Віталій Гайдучик швидко зорієнтувався у штрафному майданчику суперника після навісу Яго та влучно пробив по воротах.

Доля матчу вирішилася у компенсований до першого тайму час. Спочатку Владислав Шарай скористався помилкою Кристіна та закотив м'яч у порожні ворота.

А через кілька хвилин Гайдучик після індивідуального проходу оформив дубль.

Наприкінці другого тайму хавбек Епіцентра Стень забив гол престижу. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Вереса з рахунком 3:1.

Рівненська команда другий рік поспіль зберігає прописку в УПЛ. Справжнім героєм двох матчів плей-оф з Епіцентром став форвард Вереса Гайдучик, який забив три м'ячі.