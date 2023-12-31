Жахлива трагедія в Австралії: призер Олімпіади автомобілем збив насмерть свою дружину

Австралійський велогонщик Роан Денніс опинився під слідством через смерть власної дружини. Без матері залишилося двоє неповнолітніх дітей.

Нещастя трапилося 30 грудня на півночі Аделаїди (Австралія). Дворазовий призер Олімпійських ігор Роан Денніс біля сімейного будинку пікапом збив свою дружину – колишню професійну велосипедистку Меліссу Госкінс.

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Відомого спортсмена звинуватили у вбивстві дружини

Одразу ж Денніс доставив дружину в лікарню. На жаль, Мелісса померла від отриманих травм, не приходячи до тями.

Поліція заарештувала багаторазового чемпіона світу. Йому висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві, внаслідок необережного кермування та створення загрози життя.

У австралійських ЗМІ повідомляється, що Роан в той же день був випущений під заставу. Суд у його справі відбудеться у березні 2024 року.

Що відомо про Роана Денніса та Меліссу Госкінс

33-річний Роан Денніс двічі ставав призером Олімпійських ігор: у 2012 році здобув "срібло" у командній гонці переслідування, а у Токіо-2020 виграв "бронзу" в шосейній гонці.

Австралієць двічі ставав чемпіоном світу з велотреку та чотири рази вигравав чемпіонат світу з шосейних велогонок.

Наприкінці 2023 року Роан завершив професійну кар'єру.

Його дружина Мелісса Госкінс теж відома велогонщиця. Вона брала участь в Олімпійських іграх 2012 та 2016 років. У 2015 році разом зі збірною Австралії виграла чемпіонат світу в Івеліні (Франція).

У 2017 році Мелісса завершила професійну кар'єру.

Відомі спортсмени одружили у лютому 2018 року. Пара виховувала двох діточок: сина та доньку.

Роан Денніс та Мелісса Госкінс з дітьми на відпочинку / instagram.com/rohandennis