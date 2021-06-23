Великий шанс реабілітуватися перед вами, – Яремчук про вихід в 1/8 фіналу

23 червня 2021 , 23:01
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Джерело:

інстаграм Яремчука

Збірна України оформила вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 попри дві поразки та тільки одну перемогу на груповому етапі. Вихід українців у плей-офф прокоментував Роман Яремчук.

Україна хоче реабілітуватися за невдачу

Голеодор збірної України вважає вихід України в 1/8 фіналу шансом виправитися за невдалий груповий етап.

Варте уваги Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

"Великий шанс реабілітуватися перед вами", – напис Яремчук та додав фото з Олександром Зінченком.


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Україна у плей-офф: головне

  • Збірна України з футболу вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Українська збірна "пролізла" у плей-офф Євро-2020 як одна з кращих команд, що посіла третє місце.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав команду з історичним досягненням.
  • Україна вийшла у плей-офф завдяки поразкам Росії, Фінляндії, Польщі та Словаччини. Ймовірно, суперником Україна буде Швеція.
Автор: Михайло Гема