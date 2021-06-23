Великий шанс реабілітуватися перед вами, – Яремчук про вихід в 1/8 фіналу

Збірна України оформила вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 попри дві поразки та тільки одну перемогу на груповому етапі. Вихід українців у плей-офф прокоментував Роман Яремчук.
Україна хоче реабілітуватися за невдачу
Голеодор збірної України вважає вихід України в 1/8 фіналу шансом виправитися за невдалий груповий етап.
Варте уваги Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020
"Великий шанс реабілітуватися перед вами", – напис Яремчук та додав фото з Олександром Зінченком.
Скриншот
- Раніше шанси України вийти в плей-офф коментував Євген Макаренко. Футболіст запевняв, що команда вийде на поле з потрійною мотивацією.
Україна у плей-офф: головне
- Збірна України з футболу вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Українська збірна "пролізла" у плей-офф Євро-2020 як одна з кращих команд, що посіла третє місце.
- Президент України Володимир Зеленський привітав команду з історичним досягненням.
- Україна вийшла у плей-офф завдяки поразкам Росії, Фінляндії, Польщі та Словаччини. Ймовірно, суперником Україна буде Швеція.