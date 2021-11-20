У Великій Британії розглядають можливий бойкот Олімпійських ігор у Пекіні

Британський уряд веде активно обговорення бойкоту Олімпіади, на знак протесту проти порушення прав людини в Китаї. Міністр закордонних справ Ліз Трасс є ініціатором бойкоту.

Приклад США

Раніше керівництво США оголосило, що планує оголосити дипломатичний бойкот зимової Олімпіади-2022 у Пекіні. Таким чином жоден американський політик не відвідає цей Ігри.

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Проте в уряді Великобританії не всі планують наслідувати керівництво США. Ліз Трасс наголосив про свої наміри бойкотувати Олімпіаду у Китаї. Міністр закордонних справ Британії звинуватив Пекін у скоєнні геноциду шляхом переслідування уйгурських мусульман.

Чому США та Велика Британія відмовляються від Ігор

Китай звинувачують у затриманні понад мільйон осіб у Сіньцзяні, великому регіоні на північному заході країни, де мешкають переважно мусульмани-уйгури.

Компартія Китаю забажала знищити ісламську віру місцевих людей, стираючи їхню культурну та етнолінгвістичну ідентичність. Зробити уйгурів, які відрізняються від панівного в КНР етносу Хань, "справжніми китайцями".

Останнім часом в СУАР активна програма з переселення селян заради праці на заводах та фабриках та у комерційному агросекторі. Більшість із затриманих вирушають до на в'язниці де їх утримують невизначений термін без звинувачення.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 відбудуться у Пекіні та триватимуть з 4 – 20 лютого.