Велика Британія офіційно готова прийняти більше матчів Євро-2020

Джерело:The Sun
Велика Британія готова прийняти додаткові матчі чемпіонату Європи з футболу. Попередньо у Лондоні має відбутися 7 матчів Євро-2020.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що Сполучене Королівство готове провести додаткові поєдинки Євро-2020.
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Ми безумовно готові до того, щоб прийняти у себе будь-які додаткові матчі, які вони захочуть,
– заявив Джонсон.
Джонсон зазначив, що Велика Британія готова прийняти додаткову кількість матчів завдяки швидким темпам вакцинації в країні.Нещодавно прем'єр-міністр повідомив, що у Великій Британії вже понад 20 мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.
Окрім того, у Британії розробили 4 етапи виходу з карантину. У рамках 3 етапу, який стартує наприкінці весни, на стадіони зможуть повернутися глядачі.
Відтак, Британія дала зрозуміти УЄФА, що вболівальники на "Туманному Альбіоні" повернуться на стадіони швидше, аніж в інших країнах Європи.
Євро-2020 має стартувати 11 червня в Римі матчем Туреччина – Італія. За попередньою версією турнір має пройти у 12 містах Європи:
Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу